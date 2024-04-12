Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bukan Pertalite, Ini BBM yang Paling Banyak Digunakan

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |12:11 WIB
Konsumsi BBM Selama Mudik Lebaran 2024. (Foto; Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA - Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina mencapai titik tertinggi pada H-1 Lebaran atau Selasa 9 April 2024 dibanding konsumsi normal.

Adapun rincian gasoline 46% dan Avtur 4,8%. Kenaikan tertinggi gasoline terjadi pada produk Pertamax Turbo mencapai 104%.

"Tidak hanya BBM yang mengalami kenaikan selama satgas RAFI 2024, LPG 3 kg juga dilakukan penambahan 5,8% dari kebutuhan normal," jelas Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, dalam keterangan resminya.

Lebih lanjut, pada H-1 Idul Fitri 1445 H konsumsi BBM seperti Pertalite naik 37% dan Pertamax juga bertambah hingga 99%.

Kenaikan konsumsi hampir terjadi di semua jenis BBM. Untuk LPG 3 kg mencapai 10,4% pada H-1 Idulfitri 1445 H dibandingkan penyaluran harian normal.

"Dengan penambahan ini kami harapkan kebutuhan masyarakat akan BBM dan LPG dapat terpenuhi dengan baik," tutur Riva.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menambahkan, setelah memenuhi kebutuhan BBM dan LPG pada arus mudik, Pertamina Patra Niaga masih terus bersiaga menyiapkan kebutuhan libur Idulfitri dan arus balik nanti.

"Kami terus memonitor konsumsi BBM dan LPG, karena pasca hari H biasanya lokasi wisata diserbu masyarakat sehingga BBM dan LPG harus kami pastikan aman," tutur Irto.

