Harga BBM Pertamina Terbaru Hari Ini di Seluruh Indonesia Jelang Lebaran 2024, Ada yang Turun?

JAKARTA - Harga BBM Pertamina terbaru hari ini di seluruh Indonesia jelang Lebaran 2024. Harga BBM ini mulai dari Pertalite hingga Pertamax series.

Pada awal April 2024, PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk tidak melakukan penyesuaian harga BBM. Dengan demikian harga BBM subsidi dan non subsidi tetap sama seperti bulan sebelumnya.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan keputusan tidak melakukan perubahan harga mengacu pada beberapa aspek antara lain Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga jenis bahan bakar umum (JBU) atau BBM.

“Penyesuaian harga BBM non subsidi merupakan hasil evaluasi oleh seluruh badan usaha sesuai regulasi formula harga yang berlaku. Berdasarkan perhitungan evaluasi harga serta dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat pada Ramadhan dan Idul Fitri ini, maka manajemen memutuskan untuk tidak menaikkan harga di bulan April ini,” kata Irto di Jakarta.

Saat ini harga Pertamax adalah Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 Rp13.900 per liter, Pertamax Turbo Rp14.400 per liter, Dexlite Rp14.550 per liter dan Pertamina Dex Rp15.100 per liter.

Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%.

Sementara untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter.

Namun demikian, penting diketahui bahwa, harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.

Dengan demikian maka, berikut daftar harga terbaru BBM Pertamina di SPBU Seluruh Indonesia per hari ini, Selasa (9/4/2024):