Intip Stok BBM Lebaran, Pertalite Cukup Sampai 21 Hari

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat konsumsi Bahan Bakar Mineral (BBM) mengalami kenaikan. Namun begitu, stok BBM dalam keadaan aman dengan rata - rata ketahanan stok di atas 20 hari. Bensin RON 95 jadi produk paling diincar masyarakat setelah Bensin RON 92 dan 90.

"Pendistribusian gasoline naik dibandingkan hari-hari sebelumnya. memasuki hari ke-4 beroperasinnya posko tercatat distribusi Bensin RON 90 naik 13,82%, Bensin RON 92 naik 30,18% dan Bensin RON 95 meningkat hingga 32,16%," jas Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi di Jakarta, dikutip Senin (8/4/2024).

Peningkatan pendistribusian, sambung Agus, secara umum terjadi untuk semua jenis bahan bakar. Selain gasoline, kenaikan serupa terjadi pada BBM jenis gasoil, kecuali solar CN 48 yang mengalami penurunan distribusi sebesar -0,64%. "Kerosene dan avtur mengalami kenaikan distribusi masing-masing 42,53% dan 28,74%," ungkap Agus.

Berikut rangkuman laporan Posko Nasional Sektor ESDM untuk hari ke-4 terkait ketahanan stok BBM.

1. Bensin RON 90 ketahanan stok 21 hari (naik 13,82%)

2. Bensin RON 92 ketahanan stok 39 hari (naik 30,18%)

3. Bensin RON di atas 95 ketahanan stok 54 hari (naik 32,61%)

4. Solar CN 48 ketahanan stok 21 hari (turun 0,64%)

5. Solar CN 51 ketahanan stok 4 hari (naik 7,76%)