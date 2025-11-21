Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kelangkaan BBM di Sejumlah Daerah, Ternyata Ini Penyebabnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |12:01 WIB
Kelangkaan BBM di Sejumlah Daerah, Ternyata Ini Penyebabnya
Kelangkaan BBM di Sejumlah Daerah, Ternyata Ini Penyebabnya (Foto: Ilustrasi/Pertamina Patra Niaga)
A
A
A

JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Subhan Syarief menilai kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah daerah, bukan semata soal keterlambatan suplai atau peningkatan konsumsi.

“Jika ditinjau dari perspektif tata kelola migas, pola kelangkaan yang terjadi serentak, disertai antrean panjang dan disparitas stok antar wilayah, mengindikasikan adanya market disruption anomaly, situasi ketika distribusi tidak sepenuhnya dikendalikan oleh negara, tetapi terpengaruh oleh kepentingan kelompok tertentu,” kata Subhan di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Dia mengungkapkan masih ada ruang bagi mafia migas bermain dan melakukan penyimpangan masih sangat terbuka, terutama dalam fase distribusi. Di fase tersebut, para mafia memiliki kendali atas kepemilikan armada tanker, depo, hingga SPBU dan sistem kuota. 

“Pola penyimpangan seperti penimbunan, switching, dan pengalihan alokasi bukan terjadi secara insidental, melainkan menunjukkan karakter coordinated supply manipulation. Di sinilah mafia migas bekerja bukan sebagai pelaku ilegal di pinggir sistem, tetapi sebagai aktor ekonomi yang memanfaatkan celah tata kelola dan regulasi,” ungkap Subhan.

Tidak menutup kemungkinan adanya kasus kelangkaan BBM ini di sejumlah daerah ini merupakan serangan balik dari para mafia migas ke pemerintah. Terlebih, kata dia, pemerintah sudah menyentuh kepentingan besar seperti menetapkan pemain besar seperti Riza Chalid sebagai tersangka dan Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Jaringan ini memiliki akses logistik, finansial, dan bahkan kedekatan politik yang kuat dengan para penguasa; sehingga mampu menekan pemerintah melalui kelangkaan atau kegaduhan distribusi. Pertamina pun menjadi sasaran strategis karena merupakan wajah negara dalam pengelolaan energi,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184585/bbm_pertalite-TIAk_large.jpg
DPR: BBM Pertalite di SPBU Jawa Timur Tak Tercampur Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184567/bbm_di_spbu_swasta_langka-Culq_large.jpeg
Dirut Pertamina Akui Belum Ada Solusi soal Pemenuhan BBM SPBU Swasta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183280/bietanol-TpHl_large.jpg
Pertamina dan Toyota Mau Bangun Pabrik Bioetanol, Ini Dampak Positifnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182033/bbm_pertamina-Ya2u_large.jpg
Dirut Pertamina Patra Niaga Cek Kualitas BBM Pertalite Cs, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182022/bbm_pertamina-5y0h_large.jpg
BP Tambah 100 Ribu Barel BBM dari Pertamina, ESDM: Shell dan Vivo Masih Nego
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182012/kementerian_esdm-qDMH_large.jpg
Kementerian ESDM Buka Suara soal BBM Baru Bobibos Buatan Anak Bangsa
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement