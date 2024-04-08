Harga BBM Terbaru BP AKR, Pertamina, Shell hingga Vivo per 8 April 2024

JAKARTA - Perbandingan harga BBM Pertamina dengan swasta menarik untuk diketahui. Sebab harga BBM saat ini membuat pilihan bensin semakin beragam dengan kualitas yang tidak terlalu berbeda.

Misalnya, Pertamax sekarang Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 sebesar Rp 13.900 perliter, Pertamax Turbo sebesarRp 14.400 per liter, Dexlite Rp 14.550 per liter, dan Pertamina Dex sebesar Rp 15.100 per liter. Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%.

Kondisi ini berbeda dengan SPBU swasta yakni Shell, yang memutuskan untuk melakukan penyesuain harga bahan bakar minyak (BBM) per April 2024.

Dilansir dari laman resmi Shell, BBM jenis Shell Super Ron 92 atau setara dengan Pertamax Pertamina di SPBU Shell tetap dibanderol dengan harga Rp 14.530 per liter atau sama dengan harga bulan sebelumnya.

Sementara, Shell menurunkan harga BBM jenis Shell V-Power dari Rp 15.370 per liter menjadi Rp 15.360 per liter. Sama halnya dengan produk shell V-Power Diesel yang kini dibanderol Rp15.740 atau turun dibandingkan harga bulan sebelumnya yaitu Rp16.140.

Namun demikian, untuk produk Shell V-Power Nitro+ kini dibanderol Rp 15.570 per liter atau naik dibandingkan harga bulan sebelumnya yakni Rp15.650.

Mengikuti jejak Shell, SPBU Vivo juga melakukan penyesuaian harga BBM per 1 April 2024. Keputusan ini berlaku untuk beberapa jenis BBM.

Harga BBM Revvo 90 atau yang memiliki RON 90 atau setara Pertalite milik Pertamina misalnya, kini dibanderol Rp12.800 atau turun Rp500 dibandingkan harga sebelumnya Rp13.300 per liter.

Kemudian harga BBM Revvo 92 juga turun dari sebelumnya Rp14.900 menjadi Rp14.300 per liter. Selanjutnya, harga BBM Revvo 95 yang kini dibanderol Rp15.100 atau turun Rp700 dibandingkan harga sebelumnya Rp15.800 per liter.

Senada, harga BBM di SPBU BP-AKR juga mengalami penyesuaian harga per April 2024. Dikutip dari website resminya, manajemen bp-AKR berkomitmen untuk terus melakukan inovasi agar dapat selalu menghadirkan bahan bakar berkualitas bagi kendaraan Indonesia.

"Harga bahan bakar bp dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia," tulis manajemen.

Adapun harga BP Ultimate di Jabodetabek dan di Jawa Timur kini dibanderol seharga Rp15.360 per liter. Harga ini lebih rendah dibandingkan harga BBM BP Ultimate pada bulan sebelumnya yang tercatat Rp 15.370 per liter di DKI Jakarta.