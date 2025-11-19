Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DPR: BBM Pertalite di SPBU Jawa Timur Tak Tercampur Air

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |17:40 WIB
DPR: BBM Pertalite di SPBU Jawa Timur Tak Tercampur Air
DPR: BBM Pertalite di SPBU Jawa Timur Tak Tercampur Air (Foto: Okezone)




JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Khilmi meminta masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang belum tentu kebenarannya, seperti kasus BBM Pertalite yang dicampur air di Jawa Timur.

Hal ini diungkapkan Khilmi saat Komisi VI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Pertamina dan jajarannya, Rabu (19/11/2025).

“Masalah Pertalite yang ceritanya jelek, yang ada di Dapil saya. Semua Aparat Penegak Hukum (APH) menyelidiki dan mendatangi di mana SPBU yang katanya terjadi adanya campuran air. Tapi setelah didatangi dan diteliti, tidak ada Pertalite tercampur dengan air,” kata Khilmi.

“Jadi saya berharap, ke depan kita jangan percaya dengan hal-hal yang belum tentu kebenarannya sebelum diperiksa APH. APH tidak akan bohong bahwa barang ini, tidak ada campuran airnya di Pertalite,” ujar Khilmi.

Khilmi juga meminta masyarakat untuk mengambil kesimpulan berdasarkan fakta yang ada. Tidak hanya berdasarkan informasi di media sosial sebelum ada penyelidikan APH. ”Setelah diselidiki ternyata tidak ada masalah. Seharusnya kita tidak mempermasalahkan hal seperti ini,” kata dia.

 

