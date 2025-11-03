Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Soal Isu Pertalite Bercampur Air di Jatim Dicurigai Ada Rekayasa, Ini Penjelasannya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |05:57 WIB
Soal Isu Pertalite Bercampur Air di Jatim Dicurigai Ada Rekayasa, Ini Penjelasannya
Soal Isu Pertalite Bercampur Air di Jatim Dicurigai Ada Rekayasa, Ini Penjelasannya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean mencurigai adanya rekayasa di balik kasus isu BBM Pertalite bercampur air yang ramai diberitakan di Jawa Timur, termasuk Surabaya.

Dia menduga, peristiwa tersebut tidak murni terjadi karena kesalahan teknis, melainkan ada pihak tertentu, yang sengaja memainkan isu ini untuk membangun opini negatif terhadap Pertamina.

Menurut Ferdinand, kecurigaannya muncul karena sejak awal munculnya kasus BBM oplosan dan pembatasan impor SPBU asing, narasi tentang buruknya kualitas bahan bakar Pertamina kerap dihembuskan secara masif dan sistematis di media sosial.

“Saya melihat ada upaya sistematis untuk membangun persepsi publik seolah-olah BBM Pertamina bermasalah,” ujar Ferdinand di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Kasus ini berawal dari viralnya video dan laporan motor mogok setelah mengisi Pertalite di beberapa SPBU. Termasuk pejabat publik setempat yang melakukan sidak, namun diduga sampel BBM tersebut berasal dari luar SPBU.

“Yang aneh, justru banyak sampel yang ditemukan di luar SPBU menggunakan botol air mineral, padahal itu cara pengambilan yang tidak benar,” jelasnya.

Dia menambahkan, pengambilan sampel dengan botol plastik bekas air minum bisa menimbulkan kesan seolah BBM bercampur air, karena sisa air dalam botol dapat mencemari bahan bakar.

Ferdinand pun mendesak pihak kepolisian untuk menyelidiki secara tuntas kasus ini. Dia meminta agar polisi memanggil konsumen yang kendaraannya mogok, memeriksa bengkel yang menangani motor tersebut, dan mengambil sampel langsung dari SPBU tempat pengisian bahan bakar.

“Kita harus tahu, apakah benar sumbernya dari SPBU Pertamina atau ada pihak lain yang bermain,” katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175387/pertalite-3pgM_large.jpg
Pertamina Pastikan BBM Pertalite Tak Mengandung Etanol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/320/3082009/apakah-pertalite-bakal-dibatasi-9wt8mNhjK4.jpg
Apakah Pertalite Bakal Dibatasi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/320/3062456/pertalite-dan-pertamax-akan-dihapus-mulai-akhir-2027-1FSgRqCkNu.jpg
Pertalite dan Pertamax Akan Dihapus Mulai Akhir 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/320/3056103/kenapa-tidak-bisa-beli-pertalite-pakai-jerigen-di-spbu-rwnlTTFQJd.jpg
Kenapa Tidak Bisa Beli Pertalite Pakai Jerigen di SPBU?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/320/3050251/ada-spbu-di-jakarta-tak-lagi-jual-bbm-pertalite-begini-kata-pertamina-IXB8dz3ELW.jpg
Ada SPBU di Jakarta Tak Lagi Jual BBM Pertalite, Begini Kata Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/320/3004331/luhut-ungkap-peluang-pertalite-bakal-diganti-bioetanol-4Qxh040EgP.jpg
Luhut Ungkap Peluang Pertalite Bakal Diganti Bioetanol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement