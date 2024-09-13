Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertalite dan Pertamax Akan Dihapus Mulai Akhir 2027

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |10:26 WIB
Pertalite dan Pertamax Akan Dihapus Mulai Akhir 2027
Pertalite dan Pertamax Bakal Dihapus. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pertalite dan Pertamax bakal dihilangkan dari peredaran mulai akhir 2027 atau 2028. Hal tersebut karena BBM bersulfur tinggi akan dihilangkan.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengatakan, jenis BBM tersebut akan diganti dengan jenis BBM yang punya sulfur lebih rendah ketimbang Pertalite atau Pertamax.

"Ini tentu membutuhkan kesiapan dari Pertamina, kilang, akan dilakukan secara daerah per daerah, dan rencananya fully dilaksanakan secara nasional akhir 2027 atau 2028 yang pertama," ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis Malam (12/9/2024).

Lebih lanjut Kaimudin mengatakan, penyediaan BBM rendah sulfur itu untuk menyesuaikan dengan mesin standar euro 4 dan 5 yang saat ini dipasang oleh pabrikan kendaraan bermotor. Harapannya penggunaan BBM rendah sulfur itu dengan standar mesin euro 4 bisa menurunkan emisi gas buang yang lebih bersih.

"Kita ingin penyediaan BBM berkualitas, BBM itu yang disediakan adalah BBM yang rendah sulfur atau comply dengan mesin euro 4," sambungnya.

Meski demikian, Kaimudin memastikan BBM baru rendah sulfur tersebut akan memiliki harga jual yang sama seperti jenis pertalite dan pertamax saat ini, meski ada penambahan biaya produksi untuk menghasilkan produk baru tersebut.

Penambahan biaya itulah yang nantinya akan ditanggung pemerintah yang diberikan kepada PT Pertamina berupa modal kerja. Sehingga beban biaya tambahan dari proses produksi bisa ditambal pemerintah dan tidak berpengaruh terhadap harga jual ke konsumen.

"Kita tidak ada naikan harga BBM, tapi ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi, itu yang nanggung pemerintah, kalau pemerintah yang membayar, artinya ada subsidi," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184585/bbm_pertalite-TIAk_large.jpg
DPR: BBM Pertalite di SPBU Jawa Timur Tak Tercampur Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3180938/bbm-1WUT_large.jpg
Soal Isu Pertalite Bercampur Air di Jatim Dicurigai Ada Rekayasa, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175387/pertalite-3pgM_large.jpg
Pertamina Pastikan BBM Pertalite Tak Mengandung Etanol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/320/3082009/apakah-pertalite-bakal-dibatasi-9wt8mNhjK4.jpg
Apakah Pertalite Bakal Dibatasi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/320/3056103/kenapa-tidak-bisa-beli-pertalite-pakai-jerigen-di-spbu-rwnlTTFQJd.jpg
Kenapa Tidak Bisa Beli Pertalite Pakai Jerigen di SPBU?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/320/3050251/ada-spbu-di-jakarta-tak-lagi-jual-bbm-pertalite-begini-kata-pertamina-IXB8dz3ELW.jpg
Ada SPBU di Jakarta Tak Lagi Jual BBM Pertalite, Begini Kata Pertamina
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement