HOME FINANCE HOT ISSUE

Gencarkan BBM Rendah Sulfur, Pertalite dan Pertamax Dihapus?

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |21:53 WIB
Gencarkan BBM Rendah Sulfur, Pertalite dan Pertamax Dihapus?
Anak Buah Menko Luhut Binsar Pandjaitan soal BBM Subsidi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan, pemerintah akan merilis BBM rendah sulfur.

Sebab, saat ini spesifikasi Pertalite yang memiliki RON 90 dan sulfur maksimal 500 ppm. Sementara Pertamax memenuhi persyaratan dengan RON 92, tetapi kadar sulfurnya tidak karena diatur maksimal 500 ppm.

Produk BBM yang paling sesuai Euro 4 saat ini adalah Pertamax Turbo dengan RON 98 dan kandungan sulfur maksimum 50 ppm. Selain itu Pertamax Green 95 yang muncul pada 2023 juga sudah sesuai Euro 4 dengan RON 95 dan sulfur maksimum 50 ppm.

Dengan rendahnya sulfur pada kandungan BBM akan mengurangi dampak gas buang kendaraan yang mengakibatkan polusi udara.

"Nanti yang sulfur tinggi per daerah akan dihilangkan. Namun akan ada subsidi yang low sulfur, apakah dinamakan Pertalite, pertamax subsidi dan lainnya," ujarnya dalam media briefing di Kantor Kemenko Marves, Kamis (12/9/2024).

Telusuri berita finance lainnya
