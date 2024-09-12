Pembatasan BBM Pertalite 1 Oktober 2024, Bahlil: Jangan Berspekulasi Apa-Apa

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya masih membahas aturan yang berhubungan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

"Jadi belum ada aturan itu dan belum ada diterapkan. Biar clear, masih dalam pembahasan. Dan saya pikir dalam waktu 1 sampai 2 minggu ini belum ada ya gitu ya," ujarnya ketika ditemui usai Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Dia juga meminta kepada publik untuk tidak berspekulasi apapun sebab aturan soal BBM subsidi ini masih belum final.

"Jadi jangan dulu berspekulasi apa-apa. Jadi aturannya masih dibahas," tegasnya.

Bahlil juga menekankan bahwa kriteria penerima BBM subsidi ini juga akan diumumkan pada waktu yang tepat. Oleh karenanya ia meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari pemerintah soal penentuan kendaraan atau individu yang berhak menerima BBM subsidi.