JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga telah melakukan penyesuaian harga BBM di awal bulan ini. Harga Pertamax menjadi Rp12.950 per liter mulai 1 September 2024.
Penurunan harga juga berlaku pada Pertamax Turbo dari Rp15.450 menjadi Rp14.475 per liter. Kemudian Dexlite turun dari Rp15.350 ke 14.050 per liter, Pertamina Dex turun dari Rp15.650 ke 14.550 per liter, dan Pertamax Green dari Rp15.000 jadi Rp13.650 per liter.
Sebagaimana diketahui, Penyesuaian harga BBM Non Subsidi Pertamina Patra Niaga mengacu pada tren harga rata-rata publikasi minyak dunia atau ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika (USD).
Sementara itu, untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter.
Namun demikian, penting diketahui bahwa harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.
Dengan berbagai perubahan tersebut, maka berikut daftar harga terbaru BBM Pertamina yang berlaku di SPBU seluruh Indonesia per hari ini, Kamis (12/9/2024):
Jakarta
Pertalite: Rp10 ribu per liter
Pertamax: Rp12.950 per liter
Pertamax Turbo: Rp14.475 per liter
Dexlite: Rp14.050 per liter
Pertamina Dex: Rp14.550 per liter
Pertamax Green: Rp13.650 per liter
Aceh
Pertalite: Rp10 ribu per liter
Pertamax: Rp12.950 per liter
Pertamax Turbo: Rp14.475 per liter
Dexlite: Rp14.050 per liter
Pertamina Dex: Rp14.550 per liter
Sumatera Barat
Pertalite: Rp10 ribu per liter
Pertamax: Rp13.550 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.100 per liter
Dexlite: Rp14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp15.200 per liter
Sumatera Utara
Pertalite: Rp10 ribu per liter
Pertamax: Rp13.250 per liter
Pertamax Turbo: Rp14.800 per liter
Dexlite: Rp14.400 per liter
Pertamina Dex: Rp14.900 per liter
Sumatera Selatan
Pertalite: Rp10 ribu per liter
Pertamax: Rp13.250 per liter
Pertamax Turbo: Rp14.800 per liter
Dexlite: Rp14.400 per liter
Pertamina Dex: Rp14.900 per liter
Riau
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.550 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.100 per liter
Dexlite: Rp14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp15.200 per liter
Kepulauan Riau
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.550 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.100 per liter
Dexlite: Rp14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp15.200 per liter
Batam
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.400 per liter
Pertamax Turbo: Rp13.700 per liter
Dexlite: Rp13.400 per liter
Pertamina Dex: Rp13.800 per liter
Jambi
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.250 per liter
Pertamax Turbo: Rp14.800 per liter
Dexlite: Rp14.400 per liter
Pertamina Dex: Rp14.900 per liter
Jawa Barat
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.950 per liter
Pertamax Turbo: Rp14.475 per liter
Dexlite: Rp14.050 per liter
Pertamina Dex: Rp14.550 per liter
Pertamax Green: Rp13.650 per liter