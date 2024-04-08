Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Konsumsi BBM Pertamina Naik Jelang Lebaran 2024, Pertamax Tertinggi 70%

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |11:42 WIB
Konsumsi BBM Pertamina Naik Jelang Lebaran 2024, Pertamax Tertinggi 70%
Konsumsi BBM Pertamina Naik Jelang Lebaran 2024 (Foto: Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina pada H-3 Idulfitri 1445 H atau jelang Lebaran 2024 pada Minggu (7/4/2024) naik, baik gasoline 3,7%, gasoil 0,6%, dan kerosene 5,5%. Kenaikan tertinggi terjadi pada Pertamax 70,6%.

“Rerata realisasi harian BBM dibandingkan penjualan normal selama masa Satgas RAFI 2024 naik. Pemudik diimbau memastikan kondisi BBM cukup untuk mengantisipasi antrean di perjalanan,” kata Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan dalam keterangan tertulis, Senin (8/4/2024).

Riva menjelaskan Pertamina Patra Niaga terus melakukan pemantauan untuk memastikan BBM tetap aman. Pemantauan dilakukan secara langsung ke lapangan dan juga secara sistem digital melalui Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center (PIEDCC).

"Di PIEDCC kami dapat melihat stok setiap SPBU berikut jadwal pengirimannya, bahkan kami juga dapat memantau SPBU melalui CCTV mereka yang sudah terintegrasi ke sistem Pertamina, semua real time," kata Riva.

Pada H-3 Idulfitri 1445 H konsumsi BBM seperti Pertalite naik 26,9% dan Pertamax juga bertambah 70,6%. Kenaikan konsumsi hampir terjadi di semua jenis BBM.

Konsumsi Pertalite naik 26,9%, Pertamax naik 70,6%, Pertamax Turbo naik 33,3%, Solar turun 4,1%, Dexlite naik 28,3%, Pertamina Dex naik 32,2%, dan Kerosene naik 42,5%.

Halaman:
1 2
