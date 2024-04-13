Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Fakta Mobil Listrik Banyak Dipakai Mudik Lebaran Tahun Ini

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |04:05 WIB
3 Fakta Mobil Listrik Banyak Dipakai Mudik Lebaran Tahun Ini
Pengguna mobil listrik naik pada mudik 2024 (Foto: Freepik)
JAKARTAMobil listrik banyak digunakan masyarakat pada mudik tahun 2024. Sudah banyak masyarakat yang percaya bahwa mobil listrik mampu untuk mengantar mereka sampai kampung halaman.

Mobil listrik mudik itu bukan cuma beredar di perjalanan luar kota saja, melainkan juga akan dipakai untuk mobilitas dalam kota untuk silaturahmi.

Secara keseluruhan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi 35,42 juta orang akan mudik menggunakan mobil, termasuk konvensional dan listrik.

Menggunakan mobil listrik untuk menuju ke kampung halaman, tentunya diperlukan persiapan yang matang agar perjalanan mudik terasa lebih aman dan nyaman.

Dikutip Okezone, Sabtu (13/4/2024) Berikut, fakta-fakta menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan mudik.

1. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang banyak

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menambahkan pada mudik tahun ini, PLN menambah 175 unit SPKLU yang tersebar di berbagai titik jalur mudik Jawa dan Sumatra. Sehingga secara nasional, terdapat 1.299 unit SPKLU di 879 lokasi yang siap melayani pengguna mobil listrik di seluruh Indonesia.

"Pada mudik tahun-tahun sebelumnya, SPKLU hanya terdapat pada rest area tertentu saja. Sekarang, setiap rest area ada SPKLU yang siap melayani kebutuhan pemudik, ini adalah bukti bahwa PLN sangat siap mendukung peralihan pemudik dari kendaraan berbasis energi fosil ke energi listrik," kata Darmawan dalam keterangan resminya, Senin (8/4/2024).

Halaman:
1 2
