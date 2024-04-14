Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Kapal Rute Panjang-Ciwandan Disiapkan Urai Kepadatan di Pelabuhan Merak

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |14:10 WIB
3 Kapal Rute Panjang-Ciwandan Disiapkan Urai Kepadatan di Pelabuhan Merak
Pelabuhan Ciwandan. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan tiga armada kapal negara dan swasta dengan rute Panjang-Ciwandan pada 12-18 April 2024. Ketiga kapal tersebut masing-masing berangkat pada pukul 12.00, 14.00, serta 16.00 WIB.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemaksimalan pelabuhan alternatif tidak hanya bertujuan untuk mengurai kepadatan di Merak, tetapi juga memberi manfaat bagi pemudik agar dapat beristirahat lebih panjang karena waktu tempuh menuju Kota Bandar Lampung terpangkas hingga satu jam.

“Kami maksimalkan Pelabuhan Panjang di Tanjung Karang, Lampung. Karena, jika ke Panjang maka menghemat hampir satu jam perjalanan bagi yang ingin ke Ibu Kota Lampung. Ini sangat positif," kata Budi dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (14/4/2024).

Lebih lanjut, armada kapal yang disiapkan antara lain KMP Panorama Nusantara dan KMP ALS Elvina pada 12 April 2024, serta KMP Panorama Nusantara, KMP ALS Elvina, dan KMP Amadea pada 13-18 April 2024.

Di samping itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan bantuan armada kapal kenavigasian KN. Edam dan kapal patroli KPLP KN. Trisula di ruas penyeberangan Panjang-Ciwandan.

Halaman:
1 2
