Prilly Latuconsina Keciduk Pakai LPG 3 Kg, Dirjen Migas: Itu Hak Orang yang Tak Mampu

JAKARTA - Prilly Latuconsina sempat viral karena terciduk netizen menggunakan gas elpiji subsidi 3 kg saat memasak menu Hari Raya Idul Fitri. Warganet pun langsung heboh mengkritik artis tersebut lantaran gas melon seharusnya dipakai oleh mereka yang kurang mampu.

Merespons hal itu, Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, masyarakat yang mampu seharusnya merasa bahwa gas 3 kg ini bukanlah haknya.

"Ya kami menyampaikan kepada masyarakat jangan lah seperti itu. (Gas 3 kg) itu adalah hak orang yang tidak mampu, merasalah ini bukan saya bukan haknya, ini hak orang lain," jelas Tutuka ketika ditemui usai Halal Bihalal di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (16/4/2024).

Namun demikian Tutuka mengungkapkan bahwa pihaknya tidak akan memberikan sanksi bagi mereka yang mampu namun masih menggunakan gas melon tersebut.

Dia bilang, terkait sanksi biarlah urusan aparat penegak hukum. Sebab yang bisa dilakukan ESDM hanyalah langkah preventif agar penyaluran gas melon ini tepat sasaran.