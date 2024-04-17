Apple Bangun Pabrik di Indonesia, Menperin: Sudah Mulai Dibicarakan

JAKARTA - Apple menyatakan niatnya untuk membangun pabrik atau industri manufakturnya di Indonesia. Hal tersebut merupakan tindak lanjut usai Presiden Jokowi ditemani Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bertemu dengan CEO Apple Tim Cook pada hari ini Rabu (17/4/2024).

Menperin Agus Gumiwang menjelaskan bahwa establishment Apple yang ada di Indonesia saat ini baru tiga yakni Apple development academy yang berada di Surabaya, Batam dan Tanggerang. Satu lagi akan dibangun di Bali.

BACA JUGA: Jokowi Ajak Bos Apple Bantu Pengembangan Smart City di IKN

"Dan ini sebetulnya keempat fasilitas apple development academy ini memang berdasarkan dari kesepakatan antara Indonesia dengan apple antara pemerintah indonesia dalam hal ini kemenperin dengan apple untuk mereka bisa mendapatkan nilai 35 persen. Jadi basisnya adalah investasi," kata Menperin Agus Gumiwang usai pertemuan.

"Dari 3 apple academy, mereka sudah investasi Rp1,2 triliun. Jadi kalau bisa dikomparasi antara nilai importasi yang saya sampaikan tadi sekitar USD2 miliar dibandingkan dengan investasi maka tadi kami bapak presiden juga meminta agar supaya establishmentnya diperluas," sambungnya.

Agus mengatakan salah satu cara untuk memperluas establishment adalah mendirikan pabrik untuk produk Apple.

"Nanti kalau mereka akan mulai membuka fasilitas pabrik itu juga akan mulai dibicarakan. Itu salah satu dari bagaimana mereka bisa memperluas establishment," kata Agus.

Pabrik tersebut, katanya, untuk dapat menjadikan Indonesia supply chain perusahaan-perusahaan global.

"Jadi tadi kami sudah sepakat bahwa proses tersebut akan kita mulai, proses untuk membangun manufaktur mereka di Indonesia atau mereka menggunakan komponen-komponen yang sudah bisa diproduksi di Indonesia," ungkapnya.