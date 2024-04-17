Jalan Mulus Jokowi Minta Apple Bangun Pabrik iPhone di RI

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) siap memfasilitasi business matching atau pencocokan bisnis untuk menyesuaikan kebutuhan komponen-komponen yang diperlukan Apple di Indonesia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa pencocokan bisnis lebih cepat untuk dilakukan jika dibandingkan dengan opsi pembangunan pabrik manufaktur gawai Apple di Indonesia.

"Kemenperin akan melakukan proses 'business matching'. Kami sudah punya listnya terhadap komponen-komponen apa saja, komponen-komponen HP 'cellphone' yang sudah diproduksi di Indonesia yang mungkin bisa kita kawinkan, namanya 'business matching'," kata Menperin Agus Gumiwang seusai CEO Apple Tim Cook bertemu dengan Presiden Joko Widodo dikutip Antara, Rabu (17/4/2024).

Menperin menyampaikan bahwa Presiden menginginkan perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat tersebut bisa memperluas bisnisnya di Indonesia.

Presiden menginginkan Apple bisa membangun pabrik di Indonesia, selain investasi yang sudah ada dan berjalan sekarang, yakni pengembangan talenta digital melalui Apple Academy.