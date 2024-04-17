Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Melemah, Pengusaha Bicara Dampak Serangan Iran ke Israel

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |18:08 WIB
Rupiah Melemah, Pengusaha Bicara Dampak Serangan Iran ke Israel
Pengusaha ingatkan dampak perang Iran-Israel ke ekonomi Indonesia (Foto: Hipmi)
JAKARTA - Pengusaha mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dan mengkaji betul dampak serangan Iran ke Israel. Apalagi kini nilai tukar rupiah semakin melemah.

"Tentu ini bukan soal perangnya, tetapi lebih kepada dampak terhadap perekonomian dalam negeri. Karena menurut saya, dampaknya sangat luar biasa," kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari di Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Pengamatan Akbar, aksi balas dendam Iran ke Israel membuat ketidakpastian ekonomi semakin berlanjut. Imbas yang paling nyata tentu melemahnya rupiah terhadap dolar AS yang tembus Rp16 ribu.

Pelemahan mata uang garuda memiliki efek domino. Seperti melonjaknya harga minyak mentah yang berpotensi membuat subsidi energi membengkak. Kenaikan harga BBM yang membuat inflasi, dan menekan daya beli masyarakat.

Khusus dunia usaha, Akbar menyebut kejadian ini membuat investasi keluar (capital outflow). Sebab, investor akan memilih aset yang lebih aman, seperti emas atau dolar AS.

Begitu juga dengan kinerja ekspor. Menurut Akbar, perdagangan luar negeri dengan negara-negara di Timur Tengah dan sekitarnya akan menurun. Bahkan bisa sampai ke Afrika dan sejumlah negara di Eropa.

