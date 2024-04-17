Berikut Daftar 12 Game Penghasil Uang Asli Tanpa Iklan

JAKARTA - Kumpulan game penghasil uang tanpa iklan 2024. Bahkan dengan hanya bermain game lewat telepon seluler saja, semua orang bisa mendapat uang hingga ratusan ribu.

Bisa dicoba saat menunggu tanggal gajian. Anda pun harus bisa menang saat memainkan game tersebut untuk mengambil hadiahnya.

Namun demikian, perlu waspada dan hati-hati juga saat mengunduh game tersebut. Hal ini supaya tidak terjadi hal-hal merugikan setelah bermain game tersebut.

Berikut 12 game penghasil uang asli tanpa iklan yang bisa Anda coba saat menunggu tanggal gajian.

1. Mager

Mager merupakan aplikasi penghasil saldo dana tanpa iklan yang sangat direkomendasikan. Pemain hanya perlu memainkan berbagai game sederhana yang ada untuk mengumpulkan koin.

Koin yang terkumpul nantinya dapat ditukarkan menjadi saldo Dana, Gopay, OVO, atau e-wallet lainnya.

2. Shopee Tanam

Shopee tanam adalah salah satu game aplikasi yang ada di platform Shopee. Game ini juga seru untuk dimainkan bersama teman-teman. Ajak semua teman kamu untuk Saling Siram tanaman supaya tanaman lebih cepat tumbuh. Ada juga promo bonus koin menarik yang bisa diikuti. Seperti namanya, di game ini kamu harus menanam tanaman yang akan ‘berbuah’ hadiah menarik seperti voucher belanja hingga Shopee Koin. Setelah banyak mendapatkan koin Shopee bisa dijadikan uang.