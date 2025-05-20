Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

3 Bisnis Milik Syahrini yang Cetar Membahana, Apa Saja?

Lutfan Faizi , Jurnalis-Selasa, 20 Mei 2025 |00:22 WIB
3 Bisnis Milik Syahrini yang Cetar Membahana, Apa Saja?
3 Bisnis Syahrini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 3 bisnis milik Syahrini menarik diulas pada artikel ini. Dari sekian nama, beberapa di antaranya cukup terkenal di berbagai kalangan.

Syahrini tak hanya bersinar di panggung hiburan, tetapi juga di ranah bisnis. Deretan portofolio bisnisnya menunjukkan visi entrepreneurial yang kuat, sehingga menjadikannya salah satu selebriti Indonesia dengan pengaruh besar di jagat komersial.

Kesuksesan Syahrini sebagai pebisnis juga diperkuat oleh citra publiknya yang eksklusif. Baru-baru ini, kehadirannya di Cannes Film Festival 2025 mencuri perhatian dunia. Tak hanya karena tampil memukau dengan gaun mewah, ia juga menerima penghargaan dari UNESCO melalui platform Listen to Her Parole. 

Lebih jauh, apa saja deretan bisnis yang digeluti Syahrini? Berikut ulasannya seperti dirangkum dari berbagai sumber, Senin (19/5/2025).

1. Bisnis Fashion

Fatimah Syahrini menjadi salah satu bisnis unggulan Syahrini. Beroperasi di sektor fashion, merek yang dibangunnya ini berfokus pada busana muslim hingga hijab premium. 

Keberhasilan bisnis ini tidak lepas dari strategi pemasaran digital yang cerdas. Melalui akun Instagram resminya @princessyahrini, ia kerap memamerkan koleksi terbaru kepada para pengikutnya.

 

