HOME FINANCE SMART MONEY

Apa Beda Cashback dan Diskon?

Muhammad Aziz , Jurnalis-Sabtu, 31 Mei 2025 |20:00 WIB
Apa Beda Cashback dan Diskon?
Perbedaan Diskon dan Cashback (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apa beda Cashback dan Diskon? Di tengah maraknya transaksi digital dan belanja online, istilah cashback dan diskon kerap kali dianggap serupa. Padahal, keduanya memiliki perbedaan mendasar, baik dari segi sistem maupun manfaatnya bagi konsumen. 

Dirangkum Okezone, Sabtu (31/5/2025) apa sebenarnya perbedaan antara cashback dan diskon?

Cashback adalah strategi pemasaran yang diterapkan oleh berbagai perusahaan untuk menarik minat pembeli. Berbeda dengan diskon yang langsung mengurangi harga jual produk di awal transaksi, cashback memberikan pengembalian dana setelah pembelian selesai dilakukan.

Pengembalian ini bisa berupa uang digital, poin, voucher, atau kupon belanja yang bisa digunakan untuk transaksi berikutnya.

Cashback biasanya berupa persentase dari total transaksi dan telah banyak digunakan sejak era kartu kredit. 

Kini, sistem ini merambah ke berbagai platform seperti marketplace, dompet digital, hingga toko konvensional. 

Cashback juga hadir dalam bentuk yang beragam, mulai dari cashback kartu debit, properti, kendaraan bermotor, hingga program kolaborasi antara penjual dan pembeli.

 

