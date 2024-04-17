7 Pinjol Rp500 Ribu Langsung Cair 2024 yang Terdaftar di OJK

JAKARTA - 7 pinjol Rp500 ribu langsung cair 2024 yang terdaftar di OJK. Namun, masyarakat yang mampu meminjam harap memperhatikan besaran bunga dan hal lainnya.

Hal ini dikarenakan dengan bermodalkan KTP, beberapa pinjol bisa menyetujui pengajuan pinjaman tersebut. Tapi harus hati-hati pada tawaran pinjaman uang yang ditawarkan.

Maka itu, perlu untuk selalu memilih fintech dengan pinjaman uang tanpa jaminan yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berikut pinjaman 7 pinjol Rp500 ribu langsung cair 2024 yang terdaftar OJK dirangkum Okezone, Rabu (17/4/2024):

1. DanaRupiah

Layanan pinjaman online terpercaya yang menawarkan pinjaman tunai dengan bunga rendah dan proses cepat.

Di mana pengguna dapat mengajukan pinjaman hingga Rp10 juta dengan tenor hingga 12 bulan melalui aplikasi DanaRupiah.