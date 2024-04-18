Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Kekayaan Pendeta Gilbert yang Viral Soal Zakat

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |19:28 WIB
Segini Kekayaan Pendeta Gilbert yang Viral Soal Zakat
Segini Kekayaan Pendeta Gilbert yang Viral Soal Zakat. (Foto:Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Segini kekayaan Pendeta Gilbert yang viral soal zakat. Kepolisian pun sedang mendalami dugaan penistaan agama yang dilakukan Pendeta Gilbert Lumoindong.

Pendeta Gilbert Lumoindong mendadak viral setelah ceramahnya yang menimbang-nimbang perbedaan antara ibadah umat Kristen dengan shalat dan zakat. Ceramahnya kontroversial membuat dirinya dilaporkan ke kantor polisi atas dugaan penistaan agama.

Setelah kasusnya ramai, warganet berbondong-bondong mengulik kehidupan Pendeta Gilbert, salah satunya mengenai kekayaan yang ia miliki.

Kekayaan Pendeta Gilbert menjadi sorotan setelah foto ketika ia mengenakan jam tangan Rolex seharga Rp215 juta tersebar. Tidak hanya jam, koleksi tas mewah bermerek Louis Vuitton pun dimiliki oleh Gilbert.

Kekayaan Pendeta Gilbert juga bertambah dengan kepemilikannya atas channel YouTube. Akun YouTube yang dimiliki Pendeta Gilbert memiliki 1 juta subscriber.

Akun yang telah memiliki 3.200 video ini ditaksir menghasilkan angka Rp9,9 juta hingga Rp158,8 juta per bulan.

Sebagai informasi, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Kombes Pol Wira Satya Triputra mengatakan, kasus tersebut telah dilaporkan Farhat Abbas di SPKT Polda Metro Jaya.

Halaman:
1 2
