7 Aplikasi Pinjol yang Mudah Cair dan Resmi

JAKARTA - Terdapat 7 aplikasi pinjol yang mudah cair dan resmi bisa Anda coba. Apalagi, Otoritas Jasa Keuangan telah merilis daftar pinjol legal atau resmi 2024. Hal tersebut dapat menjadi sarana untuk masyarakat yang sedang membutuhkan uang untuk memanfaatkan informasi tersebut.

Berikut 7 aplikasi pinjol yang mudah cair dan resmi bisa Anda coba:

1. Danamas

Danamas adalah pinjol yang menawarkan cash (tunai) dengan limit mencapai Rp7,5 juta. Pinjamannya bisa didapatkan dengan masa tenor yang beragam mulai dari 3 bulan hingga 6 bulan. Dana akan cepat cair setelah pinjaman disetujui oleh pihak Danamas.

BACA JUGA: 7 Pinjol Rp500 Ribu Langsung Cair 2024 yang Terdaftar di OJK

2. Investree

Investree menawarkan pinjaman dengan limit minimal Rp1 juta - Rp50 juta. Pinjaman ini dapat berangsur dengan masa pinjaman maksimal 12 bulan.

3. Amartha

Amartha adalah pinjol yang menyediakan pembiayaan mikro bagi Ibu-Ibu di wilayah pedesaan. Pinjol ini memiliki masa pinjaman selama 50 minggu dan plafon mulai dari Rp 5 juta. Tujuan pembiayaan yang dapat diajukan seperti industri perdagangan, pertanian, rumah tangga, jasa, dan peternakan.