Harga Gula Naik Jadi Rp17.500, Petani Tebu: Tidak Mahal

Harga Gula Naik Jadi Rp17.500 per Kg. (Foto: Okezone.com/Reuters)

JAKARTA - Harga gula mencapai Rp17.500 per kilogram (Kg). Kenaikan ini diputuskan Badan Pangan Nasional, sehingga para penjual dapat mengubah harga jualnya mulai dari 5 April 2024 hingga 31 Mei 2024.

Menyikapi hal tersebut, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menilai harga tersebut tidak dapat dikategorikan mahal. Sebab Harga Acuan Penjualan (HAP) gula seharusnya menyamakan harga di pasar internasional.

Di mana HAP berfungsi meratakan harga gula dipasaran. Namun selama ini, Harga Pokok Penjualan (HPP) terlalu rendah sehingga perlu dinaikkan.

"Menurut kami harga gula yang menyentuh angka Rp17.500 per kg tidak dapat dikategorikan mahal. Hal ini dikarenakan harga gula memang sewajarnya lebih mahal jika dibandingkan dengan beras," ujar Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen saat dihubungi Okezone.com, Sabtu (20/4/2024).

Untuk menetapkan harga gula sendiri ada rumusnya, yakni 1 1/2x harga beras. Di mana tanaman penghasil gula, yakni tebu lebih mahal dari beras karena penanamannya cukup lama.

"Panen tebu hanya dapat dilaksanakan sekali dalam setahun, berbeda dengan beras yang bisa panen 2 hingga 3 kali dalam setahun," ujarnya.

Selain itu, sejak Juni 2023, HAP gula sudah naik secara bertahap, namun HPP gula belum ada perubahan atau masih tetap di Rp12.500 per kg.

Padahal, lanjut Soemitro, HPP sangat dibutuhkan untuk menaikkan kesejahteraan petani.

“Sebenarnya petani gula salut dengan pemerintah yang ingin harga murah, namun kesejahteraan produsen juga perlu dibenahi,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa tingginya harga gula di luar mengakibatkan kenaikan harga gula agar tidak hilang di pasaran.

"Sudah kita berikan (relaksasi gula), jadi Rp17.500/kg, sampai 31 (Mei), gula kan tidak hilang kan sekarang, (karena) ada relaksasi," ujar Arief.