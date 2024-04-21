Kenang Jasa Kartini, Erick Thohir:Kini Perempuan Bisa Berperan di Seluruh Lini Kehidupan

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan Indonesia. Hari Kartini diperingati pada setiap tanggal 21 April.

Hari Kartini merupakan hari untuk memperingati perjuangan Ibu R.A Kartini yang telah memperjuangkan kesetaraan derajat kaum perempuan.

“Ibu Kartini telah berjasa mengangkat derajat kaum perempuan sehingga bisa berperan di seluruh lini kehidupan,” ujar Menteri BUMN, Erick Thohir dikutip dari Instagram pribadinya, Minggu (21/4/2024).

Dari perjuangan Ibu Kartini tersebut, para perempuan Indonesia tidak perlu lagi takut untuk mengejar dan menggapai cita-citanya.

Erick Thohir juga menyampaikan dukungannya kepada para perempuan Indonesia untuk mengisi kedudukan pada posisi teratas kepemimpinan.

“Perempuan kini tak perlu ragu, karena sejatinya memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengejar mimpi dan cita-citanya. Saya mendorong 25% kepemimpinan perempuan di perusahaan-perusahaan BUMN. Saya juga memberi kesempatan bagi perempuan mengisi posisi puncak kepemimpinan” sambung Erick Thohir.