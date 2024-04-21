Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Setim dengan Amran, Ini Aksi Jokowi Main Bola Lawan Basuki hingga Budi Karya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |19:40 WIB
Setim dengan Amran, Ini Aksi Jokowi Main Bola Lawan Basuki hingga Budi Karya
Mentan Amran main sepak bola bareng presiden Jokowi (Foto: Kementan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo bermain bola bersama para Menteri Kabinet bermain sepak bola di Gorontalo pada Minggu (21/4/2024).

Jokowi satu tim dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, sedangkan lawannya yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

jokowi

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tampil gemilang dengan mencetak dua gol dalam kemeriahan tanding bola di Lapangan Kompi, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Atas penampilan Gemilang ini, Presiden memberi pujian karena Amran tampil seperti layaknya pesepakbola profesional. Kata dia, Amran memiliki dasar pemain bola di Makassar.

main bola

"Pak Amran adalah pemain bola Makassar," ujar Presiden lewat keterangan resmi yang dibagikan Kementerian Pertanian, Minggu (21/4/2024).

Halaman:
1 2
