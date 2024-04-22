Sering Dapat Kejutan Hadiah Dari BRI, Agen BRILink: Kami Merasa Dihargai

JAKARTA - Puji Setyana, pemilik Agen BRILink Guyub Nurbian di depan Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat mengaku sering mendapat kejutan hadiah dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), meski tanpa pencapaian apa pun.

Hadiah itu berupa merchandise dari Bank BRI Otista, tas bertulisakan BRILink atau emas batangan berlabel Antam.

"Emasnya tidak seberapa, misalkan hanya 0,5 gram atau kemarin sebelum Lebaran dikasih tas. Tapi kami Agen BRILink sangat merasa dihargai. Ini bukti perhatian Bank BRI," ujar Puji kepada Okezone.com belum lama ini.

Puji yang sudah 10 tahun menjadi agen BRILink, mengaku sangat beruntung. Lantaran pekerjaan tersebut mampu menopang ekonomi keluarganya. Dia bahkan bisa membeli kendaraan roda empat.

"Saya bersyukur sekali. Kendaraan itu juga bisa diputar lagi jadi modal untuk mengembangkan usaha, sebagai transportasi online," kata Puji.

Hal senada juga diungkapkan Hajrah pemilik Agen BRILink di Jalan Pisangan Baru Tengah, Jatinegara, Jakarta Timur, belum lama ini.

Menurutnya, Bank BRI kerap memberikan sejumlah hadiah tanpa sebab. "Kemarin emas batangan. Tidak besar, tapi alhamdulillah saya bersyukur dapat perhatian dari Bank BRI," ujar Hajrah.

Wanita kelahiran tanah Sulawesi tersebut mengungkapkan, setiap petugas Bank BRI tersebut memberikan hadiah selalu menyemangati untuk mengingatkan untuk meningkatkan transaksi. "Ada aja hadiahnya," imbuhnya.

Dari hasil menjadi agen BRILink, Hajrah mengaku bisa membeli tanah di kampung sebagai tabungan masa tua.

"Pokoknya hasil Agen BRIlink saya investasikan lagi. Titip kakak di kampung," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Pimpinan Cabang BRI KC Jakarta Otista Regional Officer 01, R Mochamad Yogiprayogi mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi pencapaian agen BRILink yang menjadi perpanjangan tangan BRI untuk melayani masyarakat.

Menurutnya, melalui AgenBRILink, nasabah BRI maupun masyarakat umum lainnya bisa mendapatkan pelayanan yang sama seperti di unit kerja Bank BRI.

"Transaksi perbankan pada Agen BRILink bagi masyarakat dilakukan secara real time online dengan konsep sharing fee," ujarnya kepada Okezone.com.