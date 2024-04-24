Transaksi QRIS Melonjak 175,44% pada Kuartal I 2024

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat kinerja transaksi sistem pembayaran tetap tumbuh kuat pada kuartal I 2024. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan transaksi BI-RTGS hingga Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Adapun transaksi QRIS meningkat menjadi 175,44% dibandingkan Februari 2024 yang hanya tumbuh 161,51% (yoy).

"Nominal transaksi QRIS tumbuh 175,44% (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 48,12 juta dan jumlah merchant 31,61 juta," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG BI Bulan April 2024 secara virtual, Rabu (24/4/2024).

Sementara, lanjut Perry, dari sisi perluasan akseptasi QRIS antarnegara akan terus diperkuat.

Secara rinci, transaksi BI-RTGS meningkat 6,62% (yoy) mencapai Rp42.005,48 triliun. Kemudian, transaksi BI-FAST tumbuh positif 55,40% (yoy) mencapai Rp1.760,59 triliun.