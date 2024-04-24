BI Sebut Suku Bunga The Fed Bakal Turun di Kuartal IV-2024

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut skenario perekonomian Amerika Serikat (AS) terutama suku bunga acuan atau fed fund rate (FFR) di tahun ini.

Sebelumnya, The Fed mengumumkan bahwa ada perubahan mengenai suku bunga tersebut.

"Dalam skenario kami, skenario baseline di atas 75% fed fund rate akan turun sekali di 25 bps di kuartal IV yang kemudian kemungkinan di Desember 2024," kata Perry dalam konferensi pers RDG BI Bulan April 2024 secara virtual, Rabu (24/4/2024).

Perkiraan BI selanjutnya, suku bunga acuan AS turun 50 bps pada triwulan I atau triwulan II 2025. Akan tetapi hal tersebut bisa berubah sesuai dengan risiko yang dihadapi ke depan.

Perry mengungkapkan skenario lainnya, suku bunga The Fed akan tetap tinggi lebih lama pada 2024 dan baru turun 25 bps di 2025.