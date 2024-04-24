Advertisement
HOT ISSUE

Kredit Perbankan Naik 12,4% pada Kuartal I-2024

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |16:16 WIB
Kredit Perbankan Naik 12,4% pada Kuartal I-2024
Kredit Perbankan Naik. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit perbankan terus meningkat pada triwulan I-2024. Kredit tumbuh tinggi sebesar 12,40% (yoy) didorong pertumbuhan kredit pada hampir seluruh sektor ekonomi.

"Dari sisi penawaran, tingginya pertumbuhan kredit ditopang terjaganya appetite perbankan yang didukung oleh permodalan yang tinggi dan likuiditas yang memadai," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers RDG BI Bulan April 2024 secara virtual, Rabu (24/4/2024).

Ketersediaan likuiditas perbankan tecermin pada tingginya rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 27,18% yang didukung oleh KLM Bank Indonesia.

Untuk mencapai target pertumbuhan kredit 2024 di tengah pertumbuhan DPK Maret 2024 sebesar 7,44% (yoy), perbankan mengoptimalkan pendanaan kredit melalui strategi pengelolaan aset dengan memperhatikan aspek safety, liquidity dan profitability.

"Sementara dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja penjualan dan investasi korporasi yang diprakirakan terus meningkat pasca Pemilu serta kinerja rumah tangga yang terjaga," ujar Perry.

Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit ditopang oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi masing-masing sebesar 14,83% (yoy), 12,30% (yoy), dan 10,22% (yoy).

