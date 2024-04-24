Advertisement
HOT ISSUE

Tak Cuma Kejar Cuan, Intip Bisnis BCA Bareng Nicholas Saputra

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |18:39 WIB
Tak Cuma Kejar Cuan, Intip Bisnis BCA Bareng Nicholas Saputra
Intip Bisnis BCA. (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) terus meningkatkan kesadaran dan keterlibatan banyak pihak dalam menciptakan dampak sosial positif. Hal ini dengan menunjuk aktor Nicholas Saputra sebagai Duta Bakti BCA.

"Jadi dampak positif yang berkelanjutan harus diciptakan mulai dari skala individu, masyarakat dan ekosistem. Di mana Kolaborasi berbagai pihak adalah faktor penting untuk mewujudkan impian pembangunan berkelanjutan Indonesia. Dan kami upayakan berlangsung di bawah payung Bakti BCA," kata Direktur BCA Antonius Widodo Mulyono di Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Sementara itu, Nicholas mengatakan dirinya merasa terhormat telah ditunjuk sebagai Duta Bakti BCA.

Peran baru ini, lanjutnya menjadi semangat bagi dirinya untuk berkontribusi demi terciptanya perubahan yang dapat mendorong kesejahteraan dan kemajuan bersama.

