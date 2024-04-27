Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Harga Uang Koin Rp10 Tahun 1979

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |08:05 WIB
Ternyata Segini Harga Uang Koin Rp10 Tahun 1979
Uang koin Rp10. (Foto: BI)
A
A
A

JAKARTA - Bagi para pengoleksi uang kuno atau numismatik tentunya uang koin memiliki daya tariknya sendiri, lantas berapa harga uang koin Rp10 keluaran tahun 1979?

Terkadang setiap uang koin memiliki nilai historis dan keunikannya masing-masing, salah satunya terdapat pada uang koin Rp10 tahun 1979.

Walaupun nominal asli koin tersebut kecil, jangan salah nilai keberadaannya saat ini sulit ditemui dan langka. Sehingga hal tersebut menjadi topik menarik yang diperbincangkan kalangan numismatik.

Selain dicari untuk koleksi semata, saat ini uang kuno juga diburu karena bisa dijadikan mahar bagi calon pengantin. Uang koin Rp10 tahun 1979 ini dapat ditemukan di berbagai toko online (marketplace) dengan harga yang dipatok mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu.

Berikut ini daftar harga uang koin Rp10 tahun 1979 berdasarkan hasil penelusuran Okezone, Jumat (26/4/2024):

1. Tokopedia

Uang koin Rp10 tahun 1979 dalam e-commerce Tokopedia dijual dengan patokan harga perkepingnya mulai dari Rp5.000 hingga harga yang fantastis mencapai Rp2 juta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/320/3164049/uang_koin_emas-dZEc_large.jpg
5 Uang Koin Indonesia yang Ternyata Mengandung Emas Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/622/3147511/uang_koin-A0yv_large.jpg
5 Cara Jual dan Tukar Uang Koin Rp1.000 Gambar Kelapa Sawit, Heboh Dijual Rp100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/320/3119595/koin-3WB9_large.jpg
Uang Koin Kelapa Sawit Rp1.000 Dihargai Rp100 Juta, Ini Cara Jual dan Tukarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/320/3105597/koin_jagat-9RZK_large.jpg
Perburuan Koin Jagat Akhirnya Dihentikan karena Merusak, Tak Ada Lagi Harta Karun Rp100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/320/3105524/koin_jagat-XwoC_large.jpg
5 Fakta Koin Jagat, Ngais-Ngais Tanah hingga Naik Pohon Demi Hadiah Ratusan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/320/3102289/uang-zpyD_large.jpg
Laku Rp100 Juta, Bagaimana Cara Jual Uang Koin Rp1.000 Kelapa Sawit?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement