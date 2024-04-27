Ternyata Segini Harga Uang Koin Rp10 Tahun 1979

JAKARTA - Bagi para pengoleksi uang kuno atau numismatik tentunya uang koin memiliki daya tariknya sendiri, lantas berapa harga uang koin Rp10 keluaran tahun 1979?

Terkadang setiap uang koin memiliki nilai historis dan keunikannya masing-masing, salah satunya terdapat pada uang koin Rp10 tahun 1979.

Walaupun nominal asli koin tersebut kecil, jangan salah nilai keberadaannya saat ini sulit ditemui dan langka. Sehingga hal tersebut menjadi topik menarik yang diperbincangkan kalangan numismatik.

Selain dicari untuk koleksi semata, saat ini uang kuno juga diburu karena bisa dijadikan mahar bagi calon pengantin. Uang koin Rp10 tahun 1979 ini dapat ditemukan di berbagai toko online (marketplace) dengan harga yang dipatok mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu.

Berikut ini daftar harga uang koin Rp10 tahun 1979 berdasarkan hasil penelusuran Okezone, Jumat (26/4/2024):

1. Tokopedia

Uang koin Rp10 tahun 1979 dalam e-commerce Tokopedia dijual dengan patokan harga perkepingnya mulai dari Rp5.000 hingga harga yang fantastis mencapai Rp2 juta.