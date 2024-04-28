IHSG Sepekan Jeblok pada Level 7.036, Turun 0,72%

JAKARTA – PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat perdagangan selama periode 22 hingga 26 April 2024. Di mana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan, namun kenaikan pekan ini mengalami penguatan pada volume transaksi harian.

Berikut deretan 6 fakta perdagangan BEI selama sepekan perdagangan yang dirangkum Okezone, Minggu (28/4/2024):

1. IHSG Melemah

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami koreksi sebesar 0,72% di level 7.036,075 dari 7.087,317 di penutupan pekan lalu.

2. Transaksi Harian Bursa

Nilai transaksi harian mengalami pemerosotan 12,91% menjadi Rp13,62 triliun yang sebelumnya Rp15,64 triliun di penutupan pekan lalu.