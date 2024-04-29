Perbandingan Gaji Justin Hubner dengan Ivar Jenner

JAKARTA - Perbandingan gaji Justin Hubner dengan Ivar Jenner yang merupakan pemain naturalisasi. Apalagi mereka menjadi pilar penting kesuksesan Timnas Indonesia U-23 di Piala Asia U-23 2024.

Kesuksesan Timnas Indonesia U-23 menembus semifinal tentu tidak lepas dari kerja keras para pemain, staf pelatih, dan semua pihak yang ikut terlibat. Salah satunya Justin Hubner dengan Ivar Jenner.

Apalagi keduanya memiliki peranan yang sangat penting di skuad Timnas Indonesia U-23. Sehingga beberapa netizen membandingkan kemampuannya, termasuk mengenai gajinya.

Adapun perbandingan gaji Justin Hubner dengan Ivar Jenner berbeda. Melansir Salary Sports, gaji Justin Hubner di Wolverhampton U-21 diketahui sebesar 1.100 pounds atau Rp22 juta per pekan. Dengan kata lain, ia menerima gaji 57.200 pounds atau sekitar Rp1,16 miliar per tahun. Akan tetapi, belum diketahui berapa gajinya di Cerezo Osaka.

Berbeda dengan Justin Hubner, gaji Ivar Jenner sedikit lebih rendah. Menurut data Salary Sports, Ivar diketahui mendapat gaji sebesar 530 pounds atau sekitar Rp10,75 juta per pekan. Atau dalam kata lain gajinya sebesar Rp558,98 juta per tahun.

Terdekat, Justin Hubner dan Ivar Jenner kembali akan memperkuat Timnas Indonesia U-23 menghadapi Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U-23.