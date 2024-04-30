Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

QRIS BRI Bikin Transaksi Blooming Seven Lancar

Rani Hardjanti , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |22:59 WIB
QRIS BRI Bikin Transaksi <i>Blooming Seven</i> Lancar
QRIS BRI membuat transaksi pembayaran semakin lancar (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Blooming Seven, salah satu perusahaan karya anak bangsa, merasa terbantu dengan adanya layanan QRIS BRI. Pasalnya transaksi pembayaran dirasakan sangat lancar.

Blooming Seven merupakan salah satu perusahaan yang dibangun Sukma Maharani. Perusahaan yang dirintisnya tumbuh pesat, meski awalnya adalah perusahaan kecil-kecilan.

Melalui Blooming Seven, Sukma menjajakan aneka produk hasil bumi Tanah Air, antara lain madu, jeruk nipis, dan minyak kelapa. Produknya kini sudah memiliki pangsa pasar yang dibutuhkan oleh konsumen yang sadar akan kesehatan.

Marketing Sales Blooming Seven Timothi mengatakan, produknya selama Ramadhan ini banyak diburu oleh konsumen, baik untuk kebutuhan dikonsumsi pribadi maupun untuk dijadikan hampers.

Menurutnya, salah satu yang dicari konsumen adalah produk yang sudah dikemas apik dalam belum hampers. Kemudian produk tersebut dijadikan hadiah bagi kerabat.

"Produk yang paling laris hampir semua laris, seperti lemon dan madu," ujarnya kepada Okezone.com

Pada saat membayar, lanjut Timothi, mereka mencari transaksi digital. Blooming Seven adalah salah satu korporasi yang menggunakan layanan fasilitas digital, yakni QRIS. Blooming Seven juga merupakan nasabah Bank BRI Cabang Otistas, Jakarta Timur.

"Transaksi QRIS BRI lancar banget. Tidak ada kendala," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Pimpinan Cabang BRI KC Jakarta Otista R Mochamad Yogiprayogi akan terus mendukung pelaku usaha untuk bisa mendapatkan akses QRIS BRI. "Caranya sangat mudah, masyarakat tinggal datang ke kantor cabang di terdekat untuk membuka rekening," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
