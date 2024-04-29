One Stop Sevices Bank BRI, Jawaban dari Meningkatnya Kebutuhan Digitalisasi Transaksi

JAKARTA - Perkembangan digital tidak bisa dibendung. Pertumbuhannya sangat pesat, termasuk di sektor perbankan khususnya digitalisasi transaksi.

Pemimpin Cabang BRI Cut Mutiah Rio Nugroho mengungkapkan, masyarakat juga semakin sadar akan digitalisasi transaksi. Untuk itu berbagai layanan digital yang diberikan Bank BRI pun semakin berkembang.

"Dengan demikian, seluruh kebutuan transaksi finansial semakin dipermudah dengan tools transaksi BRI," ujarnya.

Salah satu tools transaksi di Bank BRI Cut Mutiah adalah memberikan one stop services.

Dengan demikian semua keperluan transaksi keuangan nasabah baik kebutuhan harian, transaksi sampai dengan investasi akan terakomodir, seperti pembelian pulsa, pembayaran listrik, air, dan pajak.

"Kebutuhan transfer sampai dengan keperluan investasi seperti saham," ujarnya.

Selain itu, one stop services yang dilakukan secara digital juga bisa terdapat di aplikasi BRImo dan aplikasi pendukung yang memudahkan nasabah di seluruh segmen. Baik mulai dari individu, ritel hingga korporasi.