HOME FINANCE HOT ISSUE

BRI Bakal Bagikan Dividen di Januari 2026

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |13:37 WIB
BRI Bakal Bagikan Dividen di Januari 2026
BRI Bagi Dividen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk (BBRI) akan kembali membagikan dividen interim pada Januari 2026. Sementara dividen final akan dibagikan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026 rampung digelar.

Direktur Finance & Strategy Bank BRI, Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari mengatakan pembagian dividen interim ini seperti halnya yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Biasanya akan mulai didistribusikan pada bulan-bulan Januari.

"Setiap tahun memang BRI membagikan dividen interim. Biasanya kit bagian setiap bulan Januari. Hal itu juga akan kita lakukan di tahun 2026," ujarnya dalam Paparan Kinerja Bank BRI Kuartal III 2026, Kamis (30/10/2025).

Selain itu, Vivi mengatakan perseroan juga akan kembali membagikan dividen final. Hal ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham lewat RUPS Tahunan tahun depan. Namun ia belum merinci berapa besaran dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham.

"Kemudian nanti final dividennya setelah kita melakukan RUPS tahunan. Jadi akan ada dividen interim di Bulan Januari, dan juga nanti dividen finalnya setelah kita melakukan RUPS tahunan," tambahnya.

Sekedar informasi, pada tahun 2025 ini BBRI membagikan dividen final sebesar Rp208,4 per lembar saham atau setara Rp31,4 triliun, yang dibayarkan pada Maret 2025 lalu. Dividen payout ratio (DPR) untuk pembagian dividen ini 86 persen dari total laba bersih.

 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
bri bagi dividen BBRI BRI bank BRI
