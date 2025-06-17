Agen BRILink Jadi Peluang Usaha, Bisa Gerakkan Ekonomi Daerah

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI optimistis Agen BRILink dapat menciptakan peluang usaha bagi masyarakat setempat. Bahkan, ke depan Agen BRILink akan terus menjadi penggerak ekonomi daerah sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan di seluruh Indonesia.

BRI pun akan menyiapkan strategi yang matang dan eksekusi yang konsisten untuk memperkuat Agen BRILink. Saat ini, BRI terus menguatkan komitmennya melalui sejumlah strategi untuk memperluas inklusi keuangan nasional di tengah gelombang transformasi digital yang semakin masif di sektor keuangan.

Dengan pendekatan hybrid bank yang memadukan teknologi digital banking dan jaringan fisik, segmentasi yang lebih adaptif, serta ekspansi layanan, Agen BRILink menjadi ujung tombak transformasi layanan keuangan hingga ke pelosok negeri.

Dengan jaringan layanan keuangan yang memberikan akses perbankan bagi masyarakat yang belum terlayani secara optimal, Agen BRILink hadir hingga ke wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Keberadaannya pun turut mendorong peningkatan signifikan dalam jumlah agen dan volume transaksi.

Tercatat, sepanjang Januari hingga Mei 2025, layanan ini membukukan 443 juta transaksi, didukung oleh 1,19 juta agen yang tersebar di 67.013 desa di seluruh Indonesia. Dengan menyediakan akses transaksi seperti tarik tunai, transfer, hingga pembayaran tagihan, membuat Agen BRILink juga menyumbang pendapatan non-bunga (Fee Based Income) sebesar Rp643 miliar bagi BRI selama periode tersebut.