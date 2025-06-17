Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Agen BRILink Sumbang Pendapatan Non-Bunga Rp643 Miliar ke BRI hingga Mei 2025

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |13:30 WIB
Agen BRILink Sumbang Pendapatan Non-Bunga Rp643 Miliar ke BRI hingga Mei 2025
Agen BRILink Sumbang Pendapatan Non-Bunga Rp643 Miliar ke BRI hingga Mei 2025 (Foto: BRI)
JAKARTA - Agen BRILink menyumbang pendapatan non-bunga (Fee Based Income) sebesar Rp643 miliar bagi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI selama periode Januari-Maret 2025.  Agen BRILink menyediakan akses transaksi seperti tarik tunai, transfer, hingga pembayaran tagihan.

Tercatat, sepanjang Januari hingga Mei 2025, layanan ini membukukan 443 juta transaksi, didukung oleh 1,19 juta agen yang tersebar di 67.013 desa di seluruh Indonesia.

Saat ini, BRI terus menguatkan komitmennya melalui sejumlah strategi untuk memperluas inklusi keuangan nasional di tengah gelombang transformasi digital yang semakin masif di sektor keuangan. 

Dengan pendekatan hybrid bank yang memadukan teknologi digital banking dan jaringan fisik, segmentasi yang lebih adaptif, serta ekspansi layanan, AgenBRILink menjadi ujung tombak transformasi layanan keuangan hingga ke pelosok negeri.

Dengan jaringan layanan keuangan yang memberikan akses perbankan bagi masyarakat yang belum terlayani secara optimal, AgenBRILink hadir hingga ke wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Keberadaannya pun turut mendorong peningkatan signifikan dalam jumlah agen dan volume transaksi.

Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menyampaikan peran AgenBRILink yang makin strategis sendiri tidak terlepas dari berbagai langkah konkret yang dilakukan oleh BRI dalam memperkuat fondasi dan kapabilitas jaringan keagenan di wilayah Indonesia. Di antaranya adalah penguatan sistem dan infrastruktur digital guna meningkatkan keandalan, efisiensi, dan keamanan transaksi di tingkat agen. 

"BRI turut memperkaya fitur layanan yang ditawarkan, sehingga para agen dapat memberikan beragam solusi keuangan kepada masyarakat. Selain tarik tunai, transfer, pembayaran tagihan. Pembelian asuransi mikro, setoran pinjaman, layanan referral pembukaan rekening tabungan dan layanan mikrofinansial lainnya dapat terlayani oleh AgenBRILink,” ujar Hendy dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

 

