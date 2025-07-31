Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BRI Raup Laba Bersih Rp26,3 Triliun di Semester I-2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |07:30 WIB
BRI Raup Laba Bersih Rp26,3 Triliun di Semester I-2025
BRI Raup Laba Bersih Rp26,3 Triliun di Semester I-2025 (Foto: BRI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI meraup laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik sebesar Rp26,3 triliun pada semester I-2025. Angka ini mengalami koreksi 11,53 persen secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp29,7 triliun.

Apabila memperhitungkan kepentingan non-pengendali, maka laba bersih periode berjalan BRI adalah sebesar Rp26,53 triliun pada Juni 2025.

Mengutip laporan keuangan yang dirilis Kamis (31/7/2025), perolehan laba bersih ini merupakan yang terendah bagi BRI dalam tiga tahun terakhir untuk periode enam bulan pertama. Kenaikan beban impairment menjadi pemberat utama kinerja BRI, pasalnya beban tersebut naik 25,8 persen YoY menjadi Rp23,3 triliun di periode Januari-Juni 2025.

Adapun pendapatan bunga bersih BRI sejatinya tumbuh 2,8 persen (YoY) dari Rp71,28 triliun menjadi Rp73,27 triliun hingga paruh pertama tahun ini. Kendati demikian, BRI mencatatkan kenaikan sejumlah pos beban. Kerugian terkait risiko operasional naik signifikan dari Rp63,89 miliar menjadi Rp686,73 miliar.

Selain itu, beban pencadangan atau impairment juga naik 25,8 persen menjadi Rp23,27 triliun. Terkait fungsi intermediasi, BRI tercatat telah menyalurkan total kredit sebesar Rp1.416,62 triliun per semester I 2025, meningkat 5,97 persen (YoY) dari Rp1.336,78 triliun.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180260/bri_bagi_dividen-D2ls_large.jpg
BRI Bakal Bagikan Dividen di Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148892/rupiah-stxj_large.jpg
Cara Mencairkan BSU Rp600.000 di BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/320/3148889/rupiah-5Eyd_large.jpg
BRI Salurkan BSU 2025 Rp600.000, Cek Rekening Segera!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148456/bri_prioritas-q42K_large.jpg
Tingkatkan Kualitas Layanan, BRI Terapkan Kebijakan Baru Layanan Prioritas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/455/3148044/agen_brilink-lx4j_large.jpg
Agen BRILink Jadi Peluang Usaha, Bisa Gerakkan Ekonomi Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/320/3148043/agen_brilink-EVRF_large.jpg
Agen BRILink Sumbang Pendapatan Non-Bunga Rp643 Miliar ke BRI hingga Mei 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement