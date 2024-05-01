Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Gaji Arkhan Fikri, Gelandang Timnas Indonesia U-23

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |12:08 WIB
Segini Gaji Arkhan Fikri, Gelandang Timnas Indonesia U-23
Segini Gaji Arkhan Fikri. (Foto: okezone.com/PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Segini gaji Arkhan Fikri, seorang pemain muda di Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 yang berlaga di Piala Asia U-23 Qatar. Prestasinya membuat Arkhan memiliki gaji yang fantastis.

Arkhan Fikri seorang pemain gelandang asal Serdang Bedagai yang disoroti pasca berlaga di Qatar. Pasalnya Arkhan gagal melakukan tendangan penalti di pertandingan melawan Korea Selatan dan Indonesia pada Jumat (26/4/2024) dini hari.

Karier Arkhan Fikri di dunia sepak bola Indonesia tetap perlu diapresiasi, pada usianya yang masih 19 tahun Ia terus konsisten bergabung ke Timnas Indonesia U-23 di ajang Piala Asia 2024.

Akademi Kwarta Medan menjadi tempat Arkhan mengawali karir dunia sepak bola. Arkhan juga sempat bergabung dalam PSSA Asahan U-15 di tahun 2018 dan menjadi tim muda Barito Putera U-16 hingga U-18.

Penampilannya yang gemilang membawa Arkhan pada Tim Nasional Indonesia U-19 yang sempat bermain di Piala AFF tahun 2022. Arkhan juga diboyong masuk pada klub sepak bola di Kabupaten Malang, Jawa Timur yakni Arema FC.

Telusuri berita finance lainnya
