HOME FINANCE

Kementerian PUPR Rampungkan Penggantian 9 Jembatan Tipe Callender Hamilton di Jatim

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |07:12 WIB
Kementerian PUPR Rampungkan Penggantian 9 Jembatan Tipe Callender Hamilton di Jatim
Penggantian 9 jembatan tipe Callender Hamilton telah rampung di Jawa Timur. (Foto: dok Kementerian PUPR)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan penggantian 9 jembatan dengan tipe Callender Hamilton (CH) di Provinsi Jawa Timur.

Program penggantian jembatan lama ini merupakan bagian dari mitigasi risiko jembatan runtuh karena usia tua di atas 40 tahun, salah satunya karena dampak beban berlebih kendaraan (overloading).

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan kegiatan penggantian 9 jembatan dengan tipe Callender Hamilton ini telah selesai seluruhnya dan sudah dibuka lalu lintasnya guna mendukung pergerakan orang, jasa, dan memperlancar distribusi logistik di Jawa Timur.

“Dengan selesainya penggantian jembatan Callender Hamilton ini diharapkan konektivitas antarwilayah terus terjaga, bahkan semakin meningkat guna mendorong perekonomian masyarakat di Jawa Timur,” kata Endra S. Atmawidjaja yang juga Juru Bicara Kementerian PUPR.

Penggantian 9 jembatan baru tipe Callender Hamilton di Jawa Timur merupakan proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) antara Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga dengan PT Baja Titian Utama sebagai Badan Usaha Pelaksana dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dengan biaya Rp591,9 miliar. Pekerjaan penggantian dilaksanakan selama 2021-2023 dengan total panjang penanganan 2.116 meter.

 Jembatan tipe Callender Hamilton yang telah rampung di Jawa Timur. (Foto: dok Kementerian PUPR)


Halaman:
1 2
