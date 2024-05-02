Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Anjlok 1,61% ke Level 7.117

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |16:35 WIB
IHSG Hari Ini Anjlok 1,61% ke Level 7.117
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup melemah ke zona merah pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini ditutup anjlok 116,77 poin atau 1,61% ke level 7.117,42.

Pada penutupan perdagangan, Kamis (2/5/2024), terdapat 187 saham menguat, 405 saham melemah dan 178 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp16,6 triliun dari 19,2 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 3,02% ke 898,751, indeks JII melemah 0,66% ke 519,359, indeks IDX30 turun 3,19% ke 455,626 dan indeks MNC36 turun 3,4% ke 343,017.

Untuk indeks sektoral kompak melemah yakni energi 1,14%, barang baku 1,68%, non siklikal 0,68%, siklikal 1,75%, keuangan 2,78%, properti 1,51%, teknologi 0,93%, infrastruktur 0,19%, transportasi 2,02%. Sedangkan sektor yang menguat hanya industri 0,11% dan kesehatan 0,04%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Cerestar Indonesia Tbk (TRGU) naik 34,21% ke Rp204, PT Wahana Inti Makmur Tbk (NASI) naik 20,78% ke Rp93 dan saham PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) naik 18,33% ke Rp71.

Halaman:
1 2
