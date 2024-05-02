Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Transisi Energi Jadi Program Terpanjang RI, Butuh Rp1.377 Triliun

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |13:04 WIB
Transisi Energi Jadi Program Terpanjang RI, Butuh Rp1.377 Triliun
Transisi Energi Program Terpanjang RI. (Foto: okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia butuh capital expenditure (capex) atau belanja modal untuk membiayai program transisi energi hingga USD85 miliar atau setara Rp 1.377 triliun (kurs Rp 16.200). Pasalnya, transisi energi menjadi program terbesar dan terpanjang sepanjang sejarah Indonesia.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, transisi energi dengan nilai capex sebesar Rp1.377 triliun hanya bisa diselesaikan hingga 25 tahun mendatang.

Karena itu, dia memastikan pemerintah melalui Kementerian BUMN dan kementerian terkait melakukan review setiap tahunnya. Tujuannya, pastikan program transisi energi ini berjalan dengan baik atau sesuai dengan target net zero emission hingga 2060.

“Ini program sangat luas dan lebar, saya rasa ke depan impact ekonomi luar biasa, kita menghitung capex dibutuhkan USD85 miliar, secara total,” ujar Tiko saat gelaran BUMN Forum 2024, ditulis Kamis (2/5/2024).

“Jadi ini merupakan program mungkin terpanjang dan terbesar di negara kita, program ini akan berjalan hampir 25 tahun ke depan,” paparnya.

Meski membutuhkan anggaran bernilai fantastik, program transisi energi diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yang besar, terutama menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182195/bioenergi-OjVe_large.jpg
RI Punya Harta Karun Bioenergi, Jadi Pilar Ketahanan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180503/pembangkit_listrik-O3XM_large.jpg
RI Kembangkan BioCNG dari Limbah, Percepat Transisi Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179433/airlangga-qJna_large.jpg
Menko Airlangga: Pertemuan ke-3 AZEC Untungkan RI Percepat Transisi Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170853/batu_bara-0g3U_large.jpg
BBM dan Batu Bara Masih Dibutuhkan? Generasi Muda Siapkan Diri Hadapi Transisi Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/320/3161370/panas_bumi-67Bu_large.jpg
RI Paling Potensial Kembangkan Panas Bumi, Bisa Produksi Listrik 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160371/plts-fiHo_large.jpg
Transisi Energi Baru Terbarukan RI Capai 2.300 MW
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement