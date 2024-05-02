Segini Gaji Majed Mohammed Al-Shamrani Wasit Timnas Indonesia U-23 vs Irak U-23

JAKARTA - Segini gaji Majed Mohammed Al-Shamrani wasit Indonesia vs Irak U-23. Dalam pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Asia U-23 2024 antara Timnas Indonesia U-23 dan Irak U-23 di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis, (2/5/2024), Majed Mohammed Al-Shamrani telah resmi dipilih oleh AFC sebagai wasit utama.

Wasit utama lapangan yang berkebangsaan Arab Saudi ini memiliki reputasi yang konsisten dalam memberlakukan aturan penalti selama mengawal pertandingan sepak bola.

Mengutip data dari Transfermarkt, Majed Mohammed Al-Shamrani telah memimpin 23 laga secara keseluruhan, dengan rincian 73 kartu kuning, satu kartu kuning kedua, dua kartu merah langsung, dan sembilan kali memberikan hadiah penalti.

Ini merupakan laga ketiga yang dipimpin oleh Majed Mohammed Al-Shamrani dalam Piala Asia U-23. Dalam pertandingan nanti, peran wasit juga krusial. Kepemimpinan wasit yang seimbang dan adil akan menentukan performa Timnas U-23 dan Irak dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U-23.

Dalam pertandingan kali ini wasit yang akan memimpin pertandingan Timnas U-23 dan Irak dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U-23 menjadi pencarian utama netizen untuk mengetahui informasi.

Dikutip dari berbagai sumber, segini gaji Majed Mohammed Al-Shamrani wasit Indonesia vs Irak u-23 Kamis, (2/5/2024).