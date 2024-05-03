Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gubernur BI Yakin Rupiah Bisa Menguat ke Rp15.800 per USD

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |17:59 WIB
Gubernur BI Yakin Rupiah Bisa Menguat ke Rp15.800 per USD
Gubernur BI Yakin Rupiah Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami penguatan. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah hari ini ditutup menguat pada level Rp16.083 per USD.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meyakini bahwa penguatan Rupiah akan berlangsung hingga akhir tahun.

"Kami kami meyakini dari Bank Indonesia bahwa penguatan nilai tukar Rupiah itu akan terus berlangsung, dari sekarang menjadi sampai dengan akhir tahun itu terlihat," kata Perry dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2024, Jumat (3/5/2024).

Perry melihat dari data pasar yang beredar, Rupiah akan menguat atau stabil dalam satu bulan ke depan pada level Rp16.000.

"Kalau kita lihat data-data di pasar yang non delivery forward di luar negeri maupun domestik non delivery forward dalam negeri dalam tempo satu bulan ke depan akan terus menguat, mengarah pada Rp16.000," ungkap Perry.

Setelah satu bulan ini, BI sendiri yakin akan Rupiah terus bergerak meninggalkan level Rp16.000.

"Kalau Bank Indonesia meyakini bahwa nilai tukar Rupiah ke depan akan menguat ke Rp16.000 dan kemudian ke Rp15.800," ujarnya.

(Dani Jumadil Akhir)

