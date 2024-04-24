Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenaikan Suku Bunga BI Ibarat Obat Paracetamol untuk Rupiah

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |21:23 WIB
Kenaikan Suku Bunga BI Ibarat Obat Paracetamol untuk Rupiah
Suku Bunga BI Naik Ibarat Obat Paracetamol Bagi Rupiah. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memutuskan kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi level 6,25%. Namun kebijakan tersebut dinilai hanya sementara untuk meredam pelemahan Rupiah.

Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, langkah BI dalam menaikan suku bunga acuan hanya sebagai obat parasetamol untuk meredam pelemahan Rupiah jangka pendek. Bhima menyebut langkah tersebut belum cukup untuk mencegah pelemahan Rupiah.

"Kenaikan suku bunga cuma obat parasetamol untuk redam pelemahan Rupiah jangka pendek. Ya kalau mau pakai suku bunga terus jangankan 25 bps, sebanyak 50 bps saja belum cukup cegah pelemahan Rupiah," katanya kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (24/4/2024).

Lebih lanjut, Bhima berpendapat bahwa efek dari kenaikan bunga acuan hanya membuat masyarakat semakin terbebani. Pasalnya, pembelian rumah dan kendaraan bermotor yang biasa dilakukan masyarakat sebagian besar menggunakan fasilitas kredit.

"Kenaikan bunga acuan juga membuat kredit konsumsi lainnya mengalami pelambatan. Bunga di indonesia sudah tinggi ditambah naiknya bunga acuan BI makin tinggi lagi," tutur Bhima.

"Pendapatan masyarakat yang dialokasikan untuk bayar cicilan kredit bisa makin besar porsinya dan mengurangi alokasi pembelian barang lainnya," tandasnya.

Untuk diketahui, langkah BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi level 6,25%, salah satu alasannya karena perubahan arah penurunan suku bunga The Fed dan meningkatnya ketegangan politik Timur Tengah.

"Skenario baseline di atas 75% Fed Fund Rate akan turun sekali di 25 bps di Kuartal IV, yang kemungkinan di Desember 2024," kata Perry dalam konferensi pers RDG BI Bulan April 2024.

