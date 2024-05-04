RI Andalkan Aset Kripto Percepat Ekonomi Digital

JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyatakan, aset kripto merupakan salah satu kunci bagi pemerintah untuk mempercepat pengembangan ekonomi digital nasional.

“Pemerintah menjadikan perdagangan aset kripto sebagai salah satu strategi kunci untuk mempercepat, menciptakan, dan mendorong upaya pengembangan ekonomi digital Indonesia,” ucap Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti Tirta Karma Senjaya dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (4/5/2024).

Dia mengatakan, pengembangan ekonomi digital menjadi penting sejak disrupsi perekonomian global terjadi akibat pandemi Covid-19. Pembatasan mobilitas yang diterapkan selama pandemi mendorong masyarakat untuk beralih mengadopsi teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari.

Menurutnya, terjadi peningkatan signifikan dalam pemanfaatan teknologi digital selama masa pandemi. Kini sekitar 66,5% dari 278,7 juta penduduk Indonesia telah menggunakan internet.

“Selain itu, kecepatan internet di Indonesia menduduki peringkat kedelapan di kawasan Asia Tenggara, dengan kecepatan mencapai 29,43 Mbps. Oleh karena itu, saat ini pemerintah aktif dalam menggalakkan pengembangan ekonomi digital,” katanya.

Mengutip data dari Google, dia menuturkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan mencapai USD146 miliar pada tahun 2025. Angka tersebut menjadi yang terbesar di kawasan Asia Tenggara.