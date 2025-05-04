Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Reformasi Regulasi hingga Diawasi OJK Jadi Kunci Industri Kripto RI Tak Tertinggal

Nadzre Ayyara Fadl , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |11:05 WIB
Reformasi Regulasi hingga Diawasi OJK Jadi Kunci Industri Kripto RI Tak Tertinggal
Reformasi Regulasi hingga Diawasi OJK Jadi Kunci Industri Kripto RI Tak Tertinggal (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Biaya jual beli aset kripto di Indonesia dinilai masih kurang kompetitif dibandingkan negara lain. Tingginya tarif pajak membuat transaksi kripto di dalam negeri dua kali lipat lebih mahal dibandingkan platform luar negeri, sehingga menghambat daya saing industri.

1. Pajak Kripto

Saat ini, investor kripto di Indonesia dikenakan pajak final sebesar 0,2% PPh dan 0,11% PPN untuk setiap transaksi. Bandingkan dengan platform luar negeri yang tidak memberlakukan pajak serupa, hal ini berpotensi mendorong investor berpindah ke platform global.

“Bukan berarti investor enggan patuh pajak, tapi besaran tarif saat ini mengurangi daya saing
platform dalam negeri. Jika kita ingin industri ini berkembang, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan penyamaan tarif PPh menjadi 0,1% seperti halnya perdagangan saham," kata CEO Indodax Oscar Darmawan dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (4/5/2025).

2. Biaya Transaksi hingga Diawasi OJK

Oscar mencontohkan saat ini pihaknya menurunkan biaya transaksi menjadi 0,1% pada tahun 2021, volume perdagangan harian meningkat secara signifikan. Menurutnya, ini menjadi bukti bahwa kebijakan fiskal memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan
pasar kripto domestik.

Oscar juga mengapresiasi langkah transisi pengawasan industri kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dia menilai langkah ini sebagai bentuk penguatan kelembagaan yang dapat memperkuat regulasi dan kepercayaan publik terhadap industri.

“Transisi ke OJK memberikan harapan baru. Pengawasan kini lebih terarah dan progresif. Namun, kita berharap agar kebijakan-kebijakan tersebut juga tidak menghambat inovasi yang sedang berkembang,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181795/kripto-NEqn_large.png
Penerimaan Pajak Kripto Rp1,71 Triliun hingga September 2025, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/622/3180577/kripto-NhZz_large.png
Ini Pergerakan Kripto Usai Kebijakan The Fed dan Pertemuan Trump-Xi Jinping
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178730/kripto-Eu2O_large.png
Transaksi Aset Kripto Indonesia Capai Rp446 Triliun hingga September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/455/3177305/kripto-KwGO_large.png
Industri Kripto Berpotensi Ciptakan 1,22 Juta Lapangan Kerja di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174425/aset_kripto-rUbN_large.jpg
Harga Bitcoin Rp2 Miliar, Penerimaan Pajak Kripto di RI Rp1,6 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/622/3168132/kripto-JYSl_large.png
Industri Kripto Dibayangi Fenomena September Effect, Investor Harus Apa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement